Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 7: In der Falle
45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 16
Eine 30-jährige, zweifache Mutter verschwindet spurlos. Ihr Freund, den sie wegen häuslicher Gewalt schon mehrmals verlassen hat, ist wütend, weil sie ihn mit den Kindern hat sitzen lassen. Die Ermittler finden im Haus Drogen, Waffen und ein ausgeklügeltes Überwachungssystem - doch alle Innenkameras fehlen. Nach und nach kommen grausame Details ans Licht ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen