Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

In der Falle

PULS 24Staffel 10Folge 7vom 29.10.2025
Folge 7: In der Falle

45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 16

Eine 30-jährige, zweifache Mutter verschwindet spurlos. Ihr Freund, den sie wegen häuslicher Gewalt schon mehrmals verlassen hat, ist wütend, weil sie ihn mit den Kindern hat sitzen lassen. Die Ermittler finden im Haus Drogen, Waffen und ein ausgeklügeltes Überwachungssystem - doch alle Innenkameras fehlen. Nach und nach kommen grausame Details ans Licht ...

