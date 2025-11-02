Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 10Folge 8vom 02.11.2025
Am 19. Oktober 2018 wird die Leiche von Laura Pietscher neben einem Müllcontainer in Tampa, Florida, gefunden. Die 28 Jahre alte Frau wohnte im zwei Stunden entfernten Sebring. Warum ist sie nach Tampa gefahren? Und wo ist ihr silberner Pick-up? Die Polizei steht vor einem Rätsel ...

