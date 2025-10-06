Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Roadtrip in den Tod

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 9vom 06.10.2025
Roadtrip in den Tod

Roadtrip in den TodJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 9: Roadtrip in den Tod

45 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 16

Die 37-jährige Kalifornierin Merrilee will mit einem Ex-Freund in Utah einen Neustart wagen. Ihre 13-jährige Tochter und ihr Hund begleiten sie auf ihrer Reise. Plötzlich verschwindet die Mutter jedoch spurlos. Ihr Ex und sein Freund berichten, dass sie nach einem Streit mit Drogen und Alkohol im Auto davongebraust sei. Wurde die trockene Alkoholikerin rückfällig? Schließlich wird ihr Auto hunderte Kilometer entfernt in Idaho gefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
SAT.1 GOLD
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 6 Staffeln und Folgen