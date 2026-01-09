Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 1: Tödliche Eifersucht
47 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Im November 2012 wird Ervin Holton erschossen im Hauseingang eines Freundes aufgefunden. Verrät die Überwachungskamera eines nahegelegenen Ladens etwas über seine Todesumstände?
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
