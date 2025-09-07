Ein untypischer SerientäterJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 2: Ein untypischer Serientäter
47 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12
Im April 2009 wird die 25-jährige Studentin Julissa Brisman tot in einem Hotelzimmer in Boston aufgefunden - sie wurde gefesselt. Nach Sichtung der Aufnahmen aus nahegelegenen Überwachungskameras kommen die Beamten zu dem Schluss, dass sie es mit einem untypischen Serientäter zu tun haben.
Alle 4 Staffeln und Folgen
