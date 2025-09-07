Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 2vom 07.09.2025
Folge 2: Ein untypischer Serientäter

47 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12

Im April 2009 wird die 25-jährige Studentin Julissa Brisman tot in einem Hotelzimmer in Boston aufgefunden - sie wurde gefesselt. Nach Sichtung der Aufnahmen aus nahegelegenen Überwachungskameras kommen die Beamten zu dem Schluss, dass sie es mit einem untypischen Serientäter zu tun haben.

