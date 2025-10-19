Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Die falsche Farbe

sixxStaffel 5Folge 14vom 19.10.2025
Die falsche Farbe

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 14: Die falsche Farbe

47 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Die erst zwölfjährige Alajawan Brown wird vor einem Geschäft in Washington niedergeschossen. In einem benachbarten Viertel kam es ebenfalls zu einer Schießerei. Die Polizei muss nun herausfinden, ob die Taten im Zusammenhang stehen und wer das Mädchen ermordet hat.

