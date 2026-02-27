Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 13vom 06.03.2026
47 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Zu seinem 46. Geburtstag bekam Andrew Nesbitt aus Madison, Wisconsin, ein tödliches Geschenk. Seine Leiche wurde in seiner Wohnung gefunden und es gibt keine Zeugen, die etwas gesehen haben könnten.

