Ein blutiger GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 13: Ein blutiger Geburtstag
47 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Zu seinem 46. Geburtstag bekam Andrew Nesbitt aus Madison, Wisconsin, ein tödliches Geschenk. Seine Leiche wurde in seiner Wohnung gefunden und es gibt keine Zeugen, die etwas gesehen haben könnten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen