Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 15: Der Jäger
47 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Im Oktober 2009 verschwindet die 37-jährige Natasha Cournoyer spurlos. In ihrer Heimatstadt Laval, Kanada, sorgen sich ihre Angehörigen, während die Polizei hofft, dass Überwachungskameras ihre letzten Schritte aufgezeichnet haben.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
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