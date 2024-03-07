Das Geschäft mit der Liebe
Folge 3: Die Liebespuppe
47 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16
In der 3. Folge von „Das Geschäft mit der Liebe“ sind unsere österreichischen Herren der Schöpfung in Odessa weiterhin auf der Suche nach der Frau ihrer Träume: Während der Niederösterreicher Rudi seine „Liebe auf den ersten Blick“ Natalia noch einmal trifft und etwas besser kennenlernt, versuchen es Gerhard Klein und Axel auf eigene Faust.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 11: ATV