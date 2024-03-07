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Das Geschäft mit der Liebe

Die Liebespuppe

ATVStaffel 8Folge 3vom 07.03.2024
Die Liebespuppe

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Das Geschäft mit der Liebe

Folge 3: Die Liebespuppe

47 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16

In der 3. Folge von „Das Geschäft mit der Liebe“ sind unsere österreichischen Herren der Schöpfung in Odessa weiterhin auf der Suche nach der Frau ihrer Träume: Während der Niederösterreicher Rudi seine „Liebe auf den ersten Blick“ Natalia noch einmal trifft und etwas besser kennenlernt, versuchen es Gerhard Klein und Axel auf eigene Faust.

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