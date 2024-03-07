Das Geschäft mit der Liebe
Folge 4: Mundgeruch
48 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16
In der 4. Folge sind unsere liebeshungrigen Single-Männer Gerhard Klein, Axel Schüler und Rudi Hendling bei der zweiten Station ihrer Liebesreise angekommen: im ukrainischen Mykolaiv. Doch gleich beim ersten Kennenlernen der Damen vor Ort kommt es zu Rivalitäten zwischen Gerhard und Axel und sie verlieren das Wesentliche - die Damen - aus den Augen!
Weitere Folgen in Staffel 8
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 11: ATV