Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Mundgeruch

ATVStaffel 8Folge 4vom 07.03.2024
Mundgeruch

MundgeruchJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 4: Mundgeruch

48 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16

In der 4. Folge sind unsere liebeshungrigen Single-Männer Gerhard Klein, Axel Schüler und Rudi Hendling bei der zweiten Station ihrer Liebesreise angekommen: im ukrainischen Mykolaiv. Doch gleich beim ersten Kennenlernen der Damen vor Ort kommt es zu Rivalitäten zwischen Gerhard und Axel und sie verlieren das Wesentliche - die Damen - aus den Augen!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen