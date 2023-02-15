Staffel 09 Folge 01: Hübsche MäuschenJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 1: Staffel 09 Folge 01: Hübsche Mäuschen
In Folge 1 startet direkt die große Reise, die unsere „Helden“ in die Slowakei, nach Ungarn und Rumänien führt. Mit dabei ist unser Wodka-Gertschi, also Gerhard Klein, der Niederösterreicher Rudi Hendling und ein neuer im Bunde, der 20-jährige Lukas Dos. Luki hofft, dass er im Osten eine Frau findet, die seine Art des Partymachens versteht und sich als große Liebe entpuppt. Rudi Hendling, unser Verfechter des „Sexy-Lebensstils“ ist wieder Single. Ob es diesmal eine Frau schafft, Rudis Ansprüchen gerecht zu werden – und ob diese Frau dann auch mit ihm zusammen sein möchte, wird sich noch zeigen. Gerhard Klein hat sich diesmal selbst um die Partnervermittlungsagentur gekümmert, die die Reise organisiert hat – doch skeptisch ist er trotzdem, denn schon zu oft wurde er von einer Agentur enttäuscht… Auf der anderen Seite der Welt landet Mario Orsolics im thailändischen Männerparadies. Er ist wieder Single und besucht seinen alten Kumpel Heinz Novak, der in Thailand versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Durch die Vielfalt der thailändischen Damenwelt fühlt sich Novak hier wie im Jagdparadies und präsentiert Mario gleich am ersten Abend zwei junge Frauen…
