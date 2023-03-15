Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 09 Folge 06: Alkoholexzesse

ATVStaffel 9Folge 6vom 15.03.2023
Staffel 09 Folge 06: Alkoholexzesse

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 6: Staffel 09 Folge 06: Alkoholexzesse

47 Min.Folge vom 15.03.2023Ab 16

Luzia stellt den Herren in Rumänien ihre Großmutter vor! Und die möchte Gerhard Klein, Rudi Hendling und Lukas Dos gleich auf ihre Tauglichkeit prüfen: Welcher Mann passt am besten zu ihrer Enkelin? Doch bei dem Versuch, ein Huhn einzufangen, scheitern sie kläglich… In Thailand kommt es währenddessen zu heftigen Streitereien zwischen Mario Orsolics, Heinz Novak und Patrick Retzer. Sie werfen sich gegenseitig vor, den anderen auszunutzen… was ist passiert?

