Staffel 09 Folge 09: Die LiebespuppeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 9: Staffel 09 Folge 09: Die Liebespuppe
Robert Nissel soll Rudi Hendling beibringen, wie man eine Frau richtig anspricht. Gemeinsam mit der Schaufensterpuppe Lilly startet er diverse Rollenspiele mit seinem Klienten. Rudi ist ganz vernarrt in die Figur der Puppe, besonders ihre Oberweite macht ihn ganz wuschig und er geht direkt auf Flirtkurs… Im thailändischen Pattaya hat Heinz Novak seine Freunde Mario Orsolics und Patrick Retzer zu einer Party mitgenommen. Während Mario das bunte Treiben nur peinlich findet, genießt es Heinz in vollen Zügen. Schlussendlich kommt aber auch Mario voll auf seine Kosten und verputzt sein langersehntes Wienerschnitzel! Außerdem bekommt Rudi beim Fasching in Villach direkt die Möglichkeit zu zeigen, was er bei unserem Lovecoach gelernt hat. Gerhard Klein hat Rudi nach Kärnten zum Villacher Fasching mitgenommen. Hier sind genug Frauen in Partylaune unterwegs und Gerhard möchte Rudi zeigen, wie man normal und mit ein bisserl Schmäh auf die Frauen zugeht. Rudi versucht es ihm gleich zu tun, doch mit seinen Sprüchen geht er immer ein bisserl zu weit und fällt sogar in dieser lockeren Atmosphäre unangenehm auf!
