Staffel 09 Folge 02: Der Duft der Liebe
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 2: Staffel 09 Folge 02: Der Duft der Liebe
Unsere drei liebesreisenden Österreicher Gerhard Klein, Rudi Hendling und Lukas Dos lernen bei ihrem ersten Stopp an der slowakisch- ungarischen Grenze endlich ihre Dates kennen. Nachdem Gerhard die Partnervermittlungsagentur wegen der Organisation schon wieder scharf kritisiert hat, bleibt ihm jetzt die Spucke weg: Denn rein optisch entsprechen die Ost-Damen zu 100 Prozent den Wunschvorstellungen der Männer! Doch ob das die Frauen auch so sehen? Heinz Novak ist währenddessen felsenfest davon überzeugt, in Thailand die richtige Frau für sich zu finden. Und er möchte auch Mario Orsolics zu seinem Glück verhelfen. Nachdem Heinz und Mario beim Frühstück Bekanntschaft mit zwei Thailänderinnen gemacht haben, wollen sie die Damen mit ein paar Geldscheinen im Gepäck am Markt von Pattaya beeindrucken. Ob der Funke noch überspringt?
