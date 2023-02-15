Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 9Folge 2vom 15.02.2023
48 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 16

Unsere drei liebesreisenden Österreicher Gerhard Klein, Rudi Hendling und Lukas Dos lernen bei ihrem ersten Stopp an der slowakisch- ungarischen Grenze endlich ihre Dates kennen. Nachdem Gerhard die Partnervermittlungsagentur wegen der Organisation schon wieder scharf kritisiert hat, bleibt ihm jetzt die Spucke weg: Denn rein optisch entsprechen die Ost-Damen zu 100 Prozent den Wunschvorstellungen der Männer! Doch ob das die Frauen auch so sehen? Heinz Novak ist währenddessen felsenfest davon überzeugt, in Thailand die richtige Frau für sich zu finden. Und er möchte auch Mario Orsolics zu seinem Glück verhelfen. Nachdem Heinz und Mario beim Frühstück Bekanntschaft mit zwei Thailänderinnen gemacht haben, wollen sie die Damen mit ein paar Geldscheinen im Gepäck am Markt von Pattaya beeindrucken. Ob der Funke noch überspringt?

