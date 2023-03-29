Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 09 Folge 08: Die Wogen der Liebe

ATVStaffel 9Folge 8vom 29.03.2023
47 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 16

Diesmal sind unsere liebesreisenden „Helden“ Gerhard Klein, Rudi Hendling und Lukas Dos in Rumänien dabei, ihre drei Begleiterinnen vor dem großen Abschied noch einmal zu bezirzen. Aber vor allem Rudi scheitert ein weiteres Mal kläglich. Außerdem ist unser Love-Coach Robert Nissel endlich zurück bei „Das Geschäft mit der Liebe“! Rudi kontaktiert den Coach und bittet ihn um Hilfe: Er möchte Nissel kennenlernen und herausfinden, warum sich keine Frau für ihn interessiert. In Thailand wagen sich Mario Orsolics, Heinz Novak und Patrick Retzer währenddessen abenteuerlustig aufs Meer hinaus. Und das nächste Desaster wartet schon…

