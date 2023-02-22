Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geschäft mit der Liebe

ATVStaffel 9Folge 3vom 22.02.2023
In der dritten Folge von „Das Geschäft mit der Liebe“ vergnügen sich unsere drei liebeshungrigen Österreicher Gerhard Klein, Rudi Hendling und Lukas Dos auf dem Weg nach Rumänien in einer slowakischen Go-Go-Bar. Wieder einmal verlieren die Männer jedoch nach ein paar Drinks das Wesentliche aus den Augen. In Thailand stößt der Wiener Patrick Retzer zu seinen Single-Freunden Mario Orsolics und Heinz Novak. Er ist wesentlich jünger als seine Kumpel und möchte ihnen direkt beweisen, wie man eine Frau für sich gewinnt. Doch auch er hat seine Schwierigkeiten – vielleicht sind die drei doch ein bisschen zu viel mit sich selbst beschäftigt.

ATV
