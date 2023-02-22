Staffel 09 Folge 03: Der perfekte LiebhaberJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 3: Staffel 09 Folge 03: Der perfekte Liebhaber
48 Min.Folge vom 22.02.2023Ab 16
In der dritten Folge von „Das Geschäft mit der Liebe“ vergnügen sich unsere drei liebeshungrigen Österreicher Gerhard Klein, Rudi Hendling und Lukas Dos auf dem Weg nach Rumänien in einer slowakischen Go-Go-Bar. Wieder einmal verlieren die Männer jedoch nach ein paar Drinks das Wesentliche aus den Augen. In Thailand stößt der Wiener Patrick Retzer zu seinen Single-Freunden Mario Orsolics und Heinz Novak. Er ist wesentlich jünger als seine Kumpel und möchte ihnen direkt beweisen, wie man eine Frau für sich gewinnt. Doch auch er hat seine Schwierigkeiten – vielleicht sind die drei doch ein bisschen zu viel mit sich selbst beschäftigt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4