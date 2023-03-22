Staffel 09 Folge 07: Kiffen für die LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 7: Staffel 09 Folge 07: Kiffen für die Liebe
Folge vom 22.03.2023
Diesmal versuchen unsere liebesreisenden Österreicher Gerhard Klein, Rudi Hendling und Lukas Dos ihren drei Begleiterinnen bei einem gemeinsamen Abend noch ein bisschen näher zu kommen. Nur Rudi gelingt das nicht, er hüpft von einem Fettnäpfchen ins nächste! Beim Flaschendrehen sollen ein paar Geheimnisse ans Licht kommen… In Thailand ist die Situation zwischen Heinz Novak, Mario Orsolics und Patrick Retzer eskaliert, die langjährige Freundschaft zwischen Heinz und Mario scheint zerbrochen. Schaffen sie es, wieder zueinander zu finden, oder kommt es zum endgültigen Eklat?
Das Geschäft mit der Liebe
