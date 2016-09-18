Dripping Cake: Das Topping muss fließenJetzt kostenlos streamen
Christian Hümbs hat sich eine besonders knifflige Technik-Prüfung für die Kandidaten ausgedacht: Sie sollen Schaumküsse herstellen, in deren Schaummasse sich fruchtige Himbeeren verstecken. Die besondere Herausforderung ist das Überziehen der Leckereien mit perfekt temperierter Schokolade. Das Highlight bildet der "Dripping Cake", der mit zwei schmackhaften Cremefüllungen und einem zerfließenden Topping begeistern soll.
