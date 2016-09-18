Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Dripping Cake: Das Topping muss fließen

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 18.09.2016
Dripping Cake: Das Topping muss fließen

Folge 2: Dripping Cake: Das Topping muss fließen

45 Min.Folge vom 18.09.2016Ab 6

Christian Hümbs hat sich eine besonders knifflige Technik-Prüfung für die Kandidaten ausgedacht: Sie sollen Schaumküsse herstellen, in deren Schaummasse sich fruchtige Himbeeren verstecken. Die besondere Herausforderung ist das Überziehen der Leckereien mit perfekt temperierter Schokolade. Das Highlight bildet der "Dripping Cake", der mit zwei schmackhaften Cremefüllungen und einem zerfließenden Topping begeistern soll.

