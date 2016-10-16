Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bettys Lieblingskuchen: Ungarische Dobostorte

SAT.1Staffel 4Folge 6vom 16.10.2016
45 Min.Folge vom 16.10.2016Ab 6

Die Kandidat:innen sollen Bettys absoluten Lieblingskuchen backen: die Dobostorte. Diese ungarische Köstlichkeit besteht aus acht gleichmäßigen Schichten Biskuit und Schokoladencreme und wird abschließend mit einer Karamellglasur verfeinert. Außerdem dürfen sich die Hobby-Bäcker:innen auf kleinstem Raum kreativ austoben - bei zweierlei raffinierten Tartelette-Varianten. Eines der kleinen Mürbeteig-Kunstwerke soll mit Obst, das andere mit einer clever komponierten Creme gefüllt werden.

