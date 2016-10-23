Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Beschwipster Savarin und eine Geburtstagstorte in 3D

SAT.1Staffel 4Folge 7vom 23.10.2016
Beschwipster Savarin und eine Geburtstagstorte in 3D

Beschwipster Savarin und eine Geburtstagstorte in 3DJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 7: Beschwipster Savarin und eine Geburtstagstorte in 3D

45 Min.Folge vom 23.10.2016Ab 6

In der technischen Prüfung wird es heute hochprozentig: Die Hobby-Bäcker:innen sollen auf Wunsch von Christian Hümbs "Babas au Rhum" kreieren - einen Savarin, der mit Rum getränkt, glasiert, aprikotiert und mit Sahne gefüllt wird. Anschließend gilt es, eine 3D-Geburtstags-Überraschungstorte zu backen. Nur wer exakt modelliert und außerdem mit Kreativität punktet, kann diese Herausforderung für sich entscheiden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 10 Staffeln und Folgen