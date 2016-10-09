Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Hefeteig: Die Jury bestellt einen Brotkranz mit Dip

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 09.10.2016
Hefeteig: Die Jury bestellt einen Brotkranz mit Dip

Hefeteig: Die Jury bestellt einen Brotkranz mit DipJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 5: Hefeteig: Die Jury bestellt einen Brotkranz mit Dip

45 Min.Folge vom 09.10.2016Ab 6

In der technischen Prüfung wird es heute deftig: Christian Hümbs erwartet, dass die Kandidaten einen perfekten Brotkranz backen und einen dazu passenden Dip kreieren. Wird der Hefeteig allen gelingen? Als Highlight sollen die Hobbybäcker eine Hidden Design-Torte zum Thema "Vier Jahreszeiten" herstellen. Hier kommt es nicht nur auf den clever komponierten Geschmack an, sondern auch auf handwerkliches Geschick - denn das Hidden Design soll beim Anschnitt überraschen!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 10 Staffeln und Folgen