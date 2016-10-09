Hefeteig: Die Jury bestellt einen Brotkranz mit DipJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 5: Hefeteig: Die Jury bestellt einen Brotkranz mit Dip
45 Min.Folge vom 09.10.2016Ab 6
In der technischen Prüfung wird es heute deftig: Christian Hümbs erwartet, dass die Kandidaten einen perfekten Brotkranz backen und einen dazu passenden Dip kreieren. Wird der Hefeteig allen gelingen? Als Highlight sollen die Hobbybäcker eine Hidden Design-Torte zum Thema "Vier Jahreszeiten" herstellen. Hier kommt es nicht nur auf den clever komponierten Geschmack an, sondern auch auf handwerkliches Geschick - denn das Hidden Design soll beim Anschnitt überraschen!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen