Das große Backen

Motivtorte: Oktoberfest-Träume in 3D

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 25.09.2016
Motivtorte: Oktoberfest-Träume in 3D

Motivtorte: Oktoberfest-Träume in 3D Jetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 3: Motivtorte: Oktoberfest-Träume in 3D

45 Min.Folge vom 25.09.2016Ab 6

Christian Hümbs hat sich für die Kandidaten eine besonders knifflige technische Prüfung ausgedacht: Sie sollen eine Tarte au chocolat mit flüssigem Karamellkern herstellen. Die Schwierigkeit bei diesem französischen Klassiker liegt nicht nur in der Ganache, sondern auch im richtigen Timing. Außerdem dürfen die Hobbybäcker unter dem Motto "Oktoberfest" kreativ werden und eine ausgefallene Motivtorte gestalten.

