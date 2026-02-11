Verrückter Start in die JubiläumsstaffelJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 1: Verrückter Start in die Jubiläumsstaffel
120 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6
Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel präsentieren die Teilnehmenden ihre Lieblingsrezepte und verraten persönliche Geschichten in ihren Backwerken. Die technischen Prüfung hat es in sich: Die Promi-Bäcker:innen sollen herzhafte Berliner zubereiten - gefüllt mit Zwiebel-Chutney, verfeinert mit Ahornsirup-Guss und garniert mit Röstzwiebeln. Anschließend steht die erste Punktevergabe an. Anhand einer 3D- oder Motivtorte präsentieren sie außerdem ihren Beruf, ihre Leidenschaft oder auch ein Hobby.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen