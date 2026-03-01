Bunte Kombinationen mit Anna-Carina und ArabellaJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 5: Bunte Kombinationen mit Anna-Carina und Arabella
120 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6
In Woche fünf backen die Promis ein Kleingebäck gleich doppelt:einmal süß, einmal herzhaft. Beide Varianten sollen sich optisch gleichen, obwohl sie geschmacklich komplett unterschiedlich sind. Außerdem backen die Promis fluffige, rosa Schaumküsse im Flamingo-Look: Auf knusprigem Waffelboden entsteht eine Baiserkuppe mit rosa Glasur und einem feinen Flamingo-Hals aus Ruby-Kuvertüre. Zuletzt präsentieren die Promis halbe Torten als kreative, essbare Kunstwerke auf Leinwänden.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen