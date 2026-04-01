Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promibacken

Glänzendes Finale der Jubiläumsstaffel

SAT.1Staffel 10Folge 8vom 01.04.2026
Glänzendes Finale der Jubiläumsstaffel

Glänzendes Finale der JubiläumsstaffelJetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 8: Glänzendes Finale der Jubiläumsstaffel

119 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

In der finalen Woche backen die Finalisten identische Dreieck-Schnitten im Metallic-Look, die das Finale eindrucksvoll begleiten sollen. Außerdem kreieren die Promis elegante Mürbteig-Törtchen in Taco-Form. Im großen Finale sollen die Promis eine elegante, zweistöckige Jubiläumstorte im funkelnden Metallic-Look entwerfen, passend zum Jubiläum geschmückt mit der Ziffer "10". Geschmack und Dekoration müssen perfekt harmonieren - dann fällt die Entscheidung um den goldenen Cupcake.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

Alle 10 Staffeln und Folgen