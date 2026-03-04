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Das große Promibacken

"Promis in Plunderpanik"

SAT.1Staffel 10Folge 4vom 04.03.2026
"Promis in Plunderpanik"

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Das große Promibacken

Folge 4: "Promis in Plunderpanik"

117 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6

Die Promis backen sechs identische Plunderteilchen aus touriertem Hefeteig. Diese sollen mit feiner Creme und Obst überzeugen. Außerdem stellen die Promis filigrane Baiser-Muscheln her, die mit Vanillecreme und Kompott gefüllt und mit einer Physalis verziert werden. In der finalen Aufgabe dreht sich alles um das Motto "Eis, Eis, Baby!": Die Promis gestalten 3D-Torten, die ihre Lieblingseissorten kreativ nachbilden. Echtes Eis ist dabei jedoch tabu.

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