Das große Promibacken
Folge 6: Waffel dich glücklich!
116 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6
Die Promis stapeln mindestens fünf frisch gebackene Waffeln zu einer kunstvollen Torte, gefüllt mit zwei verschiedenen Cremes. Kreativität und Fingerspitzengefühl sind gefragt, denn die Jury will ein süßes Meisterwerk, das ganz ohne Backofen glänzt. Außerdem backen die Promis den französischen Klassiker Paris-Brest - einen knusprigen Brandteig-Kranz mit Craquelin-Kruste, gefüllt mit Pistazien-Creme. Und der klassische Kastenkuchen wird in florale Back-Kunstwerke verwandelt.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Das große Promibacken
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen