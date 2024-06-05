Das ist Österreich - Folge 19Jetzt kostenlos streamen
Das ist Österreich
Folge 19: Das ist Österreich - Folge 19
3 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 6
Das Thema ist diesmal: Zukunftsland. Österreich ist ein großartiges Land, das auch viel in die Zukunft investiert. Weiterentwicklung, Nachhaltigkeit, Forschung und Entwicklung, Horizonterweiterung und Bildung werden hier großgeschrieben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das ist Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen