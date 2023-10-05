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Das ist Österreich
Folge 17: Das ist Österreich vom 05.10.2023
3 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 6
In „Das ist Österreich“ werfen wir einen Blick auf Besonderheiten unseres Landes. Österreich ist ein Plasmaspendeland. Warum spenden so viele Menschen ihr Blutplasma? & Weshalb ist die Spende so wichtig?
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Das ist Österreich
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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