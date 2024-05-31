Das ist Österreich - Folge 23Jetzt kostenlos streamen
Das ist Österreich
Folge 23: Das ist Österreich - Folge 23
3 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 6
In dieser Folge „Das ist Österreich“ geht es um klimafreundliche Heizsysteme. Mit dem Raus aus Öl- und Gas Rechner findet man eine gute Alternative, wie beispielweise die Wärmepumpe, zu Öl- oder Gasheizungen.
Das ist Österreich
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen