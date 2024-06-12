Das ist Österreich - Folge 22Jetzt kostenlos streamen
Das ist Österreich
Folge 22: Das ist Österreich - Folge 22
3 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 6
Das Thema ist diesmal: effiziente Heizsysteme. Der Umstieg von Gas und Öl Heizungen ist nicht nur klimafreundlicher, sondern man spart sich auch Geld.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das ist Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen