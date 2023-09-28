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Das ist Österreich
Folge 16: Das ist Österreich vom 28.09.2023
3 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 6
In Folge 16 von „Das ist Österreich“ blicken wir auf das Thema „Wohnen und Sanieren“. Österreich ist ein großartiges Land mit noch großartigeren Unternehmen, Innovationen, Projekten, Initiativen, Produkten und Leistungen, die weltweit an der Spitze zu finden sind. In Das ist Österreich zeigen wir diese Außergewöhnlichkeiten und die Menschen dahinter. Gemeinsam sind wir stolz auf das, was aus diesem kleinen Land im Herzen Europas entsteht.
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Das ist Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen