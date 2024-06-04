Das ist Österreich - Folge 24Jetzt kostenlos streamen
Das ist Österreich
Folge 24: Das ist Österreich - Folge 24
Folge vom 04.06.2024
In dieser Folge „Das ist Österreich“ geht es dieses Mal einerseits um eine internationale Rechtsanwaltskanzlei, die durch ihre offene Arbeitskultur eine außergewöhnlich gute Teamarbeit hat. Zudem wird in der Folge ein Einblick in die österreichische Staatsdruckerei gegeben, die Sicherheitsdokumente herstellt. Zuletzt wird noch das Unternehmen PVS Energy vorgestellt, die ihren Fokus auf die Umwandlung von Sonne in Strom legen.
