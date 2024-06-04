Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das ist Österreich

Das ist Österreich - Folge 24

PULS 24Staffel 1Folge 24vom 04.06.2024
Folge vom 04.06.2024

In dieser Folge „Das ist Österreich“ geht es dieses Mal einerseits um eine internationale Rechtsanwaltskanzlei, die durch ihre offene Arbeitskultur eine außergewöhnlich gute Teamarbeit hat. Zudem wird in der Folge ein Einblick in die österreichische Staatsdruckerei gegeben, die Sicherheitsdokumente herstellt. Zuletzt wird noch das Unternehmen PVS Energy vorgestellt, die ihren Fokus auf die Umwandlung von Sonne in Strom legen.

