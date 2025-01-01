Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 21
35 Min.Ab 12

Alex will unbedingt ins Großbauprojekt Natalies einsteigen und sorgt dafür, dass der ursprüngliche Investor Sato kurz vor Vertragsabschluss ausfällt. Auf dem Golfplatz wird die Leiche eines Mannes gefunden. Einziger Zeuge ist der sechsjährige Mats, der jedoch selbst mit Kommissarin Hanna nicht reden will.

