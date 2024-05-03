Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 79vom 03.05.2024
Folge 79: Dick und tot

35 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12

Bürgermeisterin Natalie wiegt sich trotz Misstrauensvotum in Sicherheit, im Amt zu bleiben. Sie glaubt, mit einem erpresserischen Trick gegen die Frisk-Brüder gewonnen zu haben. Tatsächlich überlegt Felix, ob er weiterhin gegen Natalie stimmen will, denn das würde ihm seine Lebensgrundlage entziehen. Im Küstritzer Kino wird eine Leiche gefunden. Der Tatverdächtige hat ein zwar ein schwerwiegendes Motiv, beharrt aber auf seine Unschuld.

SAT.1
