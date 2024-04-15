Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Unter Strom

SAT.1Staffel 1Folge 66vom 15.04.2024
Unter Strom

Unter StromJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 66: Unter Strom

35 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 12

Musiker Jasper Lange verstirbt kurz vor einem Auftritt im Boardway. Hauptkommissarin Lena und Yassin entdecken Spuren, die darauf hindeuten, dass sein Equipment manipuliert wurde. Jost Frisk versucht mit allen Mitteln, die Pläne der Bürgermeisterin zu verhindern, sein Seniorenheim zu privatisieren und mischt sich darüber hinaus auch etwas zu tief in die Angelegenheiten seines Bruders Felix ein. Das führt zu schlechter Stimmung in der Ankerklause und berührt auch Chrissy.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen