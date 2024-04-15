Das Küstenrevier
Folge 66: Unter Strom
35 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 12
Musiker Jasper Lange verstirbt kurz vor einem Auftritt im Boardway. Hauptkommissarin Lena und Yassin entdecken Spuren, die darauf hindeuten, dass sein Equipment manipuliert wurde. Jost Frisk versucht mit allen Mitteln, die Pläne der Bürgermeisterin zu verhindern, sein Seniorenheim zu privatisieren und mischt sich darüber hinaus auch etwas zu tief in die Angelegenheiten seines Bruders Felix ein. Das führt zu schlechter Stimmung in der Ankerklause und berührt auch Chrissy.
Das Küstenrevier
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen