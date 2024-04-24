Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Das verlorene Mädchen

SAT.1Staffel 1Folge 73vom 24.04.2024
Das verlorene Mädchen

Das Küstenrevier

Folge 73: Das verlorene Mädchen

34 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 12

Das 16-jährige Social-Media-Sternchen Clara Maas erstattet Anzeige aufgrund eines Hass-Posts und wird wenig später entführt. Der Entführer postet ein Live-Video, indem er der gefesselten Clara droht und diese um ihr Leben fleht. Lena und ihr Team setzen alles daran, das Mädchen zu finden, bevor noch mehr passiert. Unterdessen wird Natalie mit Fotos von Jasmins Unfall erpresst und sie muss eine folgenschwere Entscheidung treffen, um ihre Tochter beschützen zu können.

