SAT.1 Staffel 1 Folge 76 vom 29.04.2024
Folge 76: Bettys großer Traum

35 Min. Folge vom 29.04.2024 Ab 12

Die obdachlose Betty wird brutal niedergeschlagen und die Ermittler Lena und Ole sehen schnell einen Zusammenhang zu einem weiteren Obdachlosen, der seit Tagen schwer verletzt auf der Intensivstation um sein Leben kämpft. Ein Raubüberfall in Hamburg gibt Auskunft, warum die beiden zum Opfer wurden. Gleichzeitig nimmt Jasmin all ihren Mut zusammen, um sich nach ihrer Fahrerflucht selbst anzuzeigen und kann nicht glauben, was wirklich an dem Tag passiert ist.

