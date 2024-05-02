Das Küstenrevier
Folge 78: Einsatz in 4 Wänden
35 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Als plötzlich ein fremder Mann in der Wohnung von Yeliz Cakici steht, bekommt es die Frau es mit der Angst zu tun und verteidigt sich mit Pfefferspray. Doch der Fremde behauptet, dass er der neue Mieter ihrer Wohnung sei. Das Revier muss in Punkto Wohnungsbetrug ermitteln und kommt dabei einer perfiden Masche auf die Spur. Neles Fernweh wird auf eine harte Probe gestellt und sie muss sich endgültig entscheiden, wofür ihr Herz am meisten schlägt.
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen