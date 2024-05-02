Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Einsatz in 4 Wänden

SAT.1Staffel 1Folge 78vom 02.05.2024
Einsatz in 4 Wänden

Das Küstenrevier

Folge 78: Einsatz in 4 Wänden

35 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12

Als plötzlich ein fremder Mann in der Wohnung von Yeliz Cakici steht, bekommt es die Frau es mit der Angst zu tun und verteidigt sich mit Pfefferspray. Doch der Fremde behauptet, dass er der neue Mieter ihrer Wohnung sei. Das Revier muss in Punkto Wohnungsbetrug ermitteln und kommt dabei einer perfiden Masche auf die Spur. Neles Fernweh wird auf eine harte Probe gestellt und sie muss sich endgültig entscheiden, wofür ihr Herz am meisten schlägt.

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

