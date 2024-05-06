Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Schusswaffengebrauch

SAT.1Staffel 1Folge 80vom 06.05.2024
Schusswaffengebrauch

SchusswaffengebrauchJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 80: Schusswaffengebrauch

34 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12

Tia ist erstmals gezwungen, in einem Routineeinsatz ihre Schusswaffe zu benutzen und verletzt den Jugendlichen Maik Clemens. Maik hatte die Polizisten vorab mit einer Waffe bedroht. Der Grund dafür liegt im Kofferraum: eine Ladung illegaler Waffen. Natalie muss ihr Bürgermeisterbüro räumen und auch Nele verabschiedet sich aus Küstritz. Nur Harry taucht nicht zum Abschied auf ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen