SAT.1 Staffel 1 Folge 70 vom 19.04.2024
Folge 70: Ad acta

35 Min. Folge vom 19.04.2024 Ab 12

Nachdem ein Krankenkassenangestellter den vermeintlichen Freitod wählt, kommen die Ermittler Ole und Tia einem unmoralischen Angebot auf die Spur und erkennen, dass der Mann nicht selbst für seinen Tod verantwortlich ist. Im Hause Bellen hängt der Haussegen schief, als Natalie herausfindet, dass Jasmin ihr Auto benutzt hat und dabei mehr als nur eine Beule verursacht hat. Das Mutter-Tochter Gespann muss zusammenhalten, um dieses Unglück durchzustehen.

