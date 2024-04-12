Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 65vom 12.04.2024
35 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12

Im Küstenrevier tritt die neue Hauptkommissarin Lena Hertwig ihren Dienst an und schon beim ersten Fall beweist die neue Kollegin ein gutes Näschen für Verbrechen. Ein Treffen mit ihrer alten Klassenlehrerin Renate Kluge bringt sie auf die Spur eines Trickbetrügers. Auch in der Ankerklause weht mit Felix Bruder Jost ein frischer Wind. Allerdings entpuppt sich dieser eher als Sturm, denn die Frisk-Brüder tragen ihren jahrelangen Konflikt nicht nur mit Worten aus.

