Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 31
Folge 31: Pflegetotstand

35 Min.Ab 12

Alex sucht verzweifelt nach einem Weg, die klare Anweisung seines Auftraggebers zu umgehen, Hanna zu töten. Doch er muss schockiert feststellen, wie weit Hanna mit ihren geheimen Ermittlungen ist. Natalie nimmt sich vor, Harry endlich ihre Liebe zu gestehen und verabredet sich mit ihm im Apfelgarten. Eine pflegebedürftige Seniorin wurde geknebelt und in einem lebensbedrohlichen Zustand aufgefunden. Ihre beiden Töchter haben ein Motiv, doch würden sie so etwas wirklich tun?

