Das Küstenrevier
Folge 55: Blankgezogen
35 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Dank Hanna konnte der internationale Drogenring in Küstritz ausgehoben werden, doch die Kommissarin ist noch immer in Aufruhr. Denn von Alex fehlt jede Spur und Hanna weiß, dass Küstritz erst sicher ist, wenn er hinter Gittern sitzt. Zum Glück ist der dänische Tourist Mikkelsen bereit gegen ihn auszusagen, wenn er und seine Angehörigen Schutz erhalten. Yassin muss in der eigenen Familie ermitteln, um die Unschuld seines Bruders zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen