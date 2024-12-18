Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1 Staffel 1 Folge 55 vom 18.12.2024
Folge 55: Blankgezogen

35 Min. Folge vom 18.12.2024 Ab 12

Dank Hanna konnte der internationale Drogenring in Küstritz ausgehoben werden, doch die Kommissarin ist noch immer in Aufruhr. Denn von Alex fehlt jede Spur und Hanna weiß, dass Küstritz erst sicher ist, wenn er hinter Gittern sitzt. Zum Glück ist der dänische Tourist Mikkelsen bereit gegen ihn auszusagen, wenn er und seine Angehörigen Schutz erhalten. Yassin muss in der eigenen Familie ermitteln, um die Unschuld seines Bruders zu beweisen.

