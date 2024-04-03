Das Küstenrevier
Folge 58: Gute Elfe, böse Elfe
35 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
Kurz bevor Tia zu einem Rollenspiel-Event aufbrechen will, muss sie online mit ansehen, wie ihr Gamer-Freund ermordet wird. Tia und Ole setzen alles daran, herauszufinden, warum Tias Freund sterben musste. Hanna versucht, endgültig mit Alex abzuschließen und sucht ihn im Gefängnis auf. Nach ihrem Besuch ist sie in heller Aufregung und weiß, dass es nun an ihr liegt, um ihre Liebsten weiterhin vor seinem kriminellen Plan zu schützen.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen