Beklau niemals den TeufelJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 59: Beklau niemals den Teufel
35 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12
Nachdem Gitta auf offener Straße ausgeraubt wurde, stößt das Revier auf ein ungewöhnliches Diebesmuster und ist den Tätern dicht auf der Spur. Alex ist aus dem Gefängnis geflohen und ganz Küstritz ist in höchster Alarmbereitschaft. Zwar führen alle Spuren auf das Festland, doch Hanna beschleicht das ungute Gefühl, dass ihr Albtraum noch lange nicht vorbei ist. Und sie soll recht behalten, denn Alex ist zu allem bereit, um Hanna für ewig an sich zu binden.
Das Küstenrevier
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
