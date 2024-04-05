Das Küstenrevier
Folge 60: Am Abgrund
35 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12
Alex hat Benni in seiner Gewalt und zwingt Hanna, ihm zu helfen von der Insel zu fliehen. Die Kommissarin befürchtet, dass das ihre einzige Chance ist, ihren Sohn zu retten und sucht fieberhaft nach einem Ausweg. Während sich Hanna damit in große Gefahr begibt, müssen Harry und ihre Freunde Hinweise entschlüsseln, um Alex zu stoppen. Können die Küstritzer es mit vereinten Kräften schaffen, Mutter und Sohn zu retten?
Das Küstenrevier
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen