Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 10.02.2020: Umzug ins Ungewisse
44 Min.Folge vom 10.02.2020Ab 6
Die 60-jährige Jenny wird in wenigen Tagen zu Sumit nach Indien ziehen und feiert mit ihrer Familie im Voraus Weihnachten. Sie hat ihren Job gekündigt und bringt große Opfer - und das für eine mehr als ungewisse Zukunft, denn Sumits Familie lehnt die Beziehung zwischen ihr und dem 30-Jährigen ab. Jennys Tochter Christina hat Angst, dass Sumit kalte Füße bekommt und sie in Indien sitzen lässt. Auch Corey aus Washington ist in der Zwickmühle. Seine geliebte Evelin ist in die Heimat zurückgeflogen und hat ihn vor die Wahl gestellt: Entweder er lebt ohne sie in den USA oder mit ihr in einem Kuhdorf in Ecuador.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.