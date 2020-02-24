Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 24.02.2020: Wiedersehen in Südafrika
45 Min.Folge vom 24.02.2020
Tiffany aus Maryland ist mit Sohn Daniel nach Südafrika geflogen, um einen Mann zu heiraten, mit dem sie kaum drei Monate verbracht hat und der wegen seiner Spielsucht behandelt wird. Doch Tiffany liebt Ronald. Da er noch in Therapie ist, holt seine Mutter Ria die beiden vom Flughafen ab. Auch Deavan aus Salt Lake City steht vor einer großen Reise: Die 22-Jährige hat über eine Dating-App den Südkoreaner Jihoon kennengelernt und will nun zu dem 29-jährigen Handy-Verkäufer, der noch bei seinen Eltern wohnt, nach Seoul ziehen. Jihoon ist begeistert, als Koreaner träumt er von einer Frau aus dem Westen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.