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Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe

Das andere Ende der Welt

TLCFolge vom 17.02.2020
Das andere Ende der Welt

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Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe

Folge vom 17.02.2020: Das andere Ende der Welt

42 Min.Folge vom 17.02.2020Ab 6

Jenny aus Kalifornien hat einen 20-stündigen Flug nach Indien hinter sich und war sicher, dass Sumit sie abholen würde. Doch von ihrem jungen Verlobten ist nichts zu sehen. Die 60-Jährige hat kein Handynetz und keine Ahnung, wie sie ihn finden soll. ...

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